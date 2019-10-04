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04 жовтня 2019, пʼятниця, 12:33 12
Європа 2019-10-04T15:00:04+03:00
Українські Новини
Під час посадки у Польщі перекинувся вертоліт з військовими

Під час посадки у Польщі перекинувся вертоліт з військовими

В центральній Польщі поблизу міста Ленчица під час посадки перекинувся вертоліт Мі-17. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перед аварією вертоліт здійснював нічний тренувальний політ. Під час посадки машина з поки невідомих причин перекинувся.

"Під час приземлення Мі-17 перекинувся на лівий бік результаті, швидше за все, несправності - ми цього не знаємо, це буде пояснювати Комісія з розслідування авіаційних подій Державної служби в авіації, - сказав представник Генштабу Збройних сил Польщі Марек Павляк.

Після аварії військові покрили вертоліт пожежною піною. На борту машини було два пілоти і технік. Як запевняє підполковник Павляк, всі вийшли з аварії неушкодженими.

Як повідомляли Українські Новини, літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою. Також в авіакатастрофі у Львівській області погибшли 5 чоловік.

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