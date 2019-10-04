Разумков обіцяє письмово пояснити, чому він не хоче створювати комісію з розслідування роботи Нацбанку під час "банкопаду", - депутат

Разумков обіцяє письмово пояснити, чому він не хоче створювати комісію з розслідування роботи Нацбанку під час

У п'ятницю, 4 жовтня, спікер парламенту Дмитро Разумков відмовився ставити на голосування питання про винесення в зал проекту щодо створення слідчої комісії з НБУ/Фонду гарантування, що був знятий з порядку денного Ради напередодні. Пояснити своє рішення він пообіцяв у письмовій формі.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні на засіданні фракції пан Разумков просто відмовився ставити на голосування питання про винесення в зал проекту щодо створення слідчої комісії з НБУ / Фонду гарантування. І повідомив, що пояснить таке рішення виключно в письмовій формі", - написав він.

Дубинський зазначив, що у зв'язку з цим має намір підготувати відповідний запит до керівництва Верховної Ради.

"Вважаю, що народу України треба пояснити причину бездіяльності влади з розслідування злочинів Гонтарєвої і Ко за пограбування банків і розкрадання коштів вкладників. Якщо це пряма вказівка МВФ - треба так і сказати, офіційно", - написав Дубинський.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.