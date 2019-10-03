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03 октября 2019, четверг, 10:32 2545
Верховная Рада и партии 2019-10-03T10:32:34+03:00
Українські Новини
Рада передумала расследовать банкопад Гонтаревой после "консультаций с МВФ", - депутат

Рада передумала расследовать банкопад Гонтаревой после "консультаций с МВФ", - депутат

Верховная Рада изъяла из повестки дня четверга вопрос создания временной следственной комиссии для расследования деятельности Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 годах.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Спикер Разумков изъял из повестки дня на сегодня становление о создании ВСК "О расследовании деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ за 14-19 годы", - написал он.

Дубинский отметил, что такое решение было принято после консультаций Кабинета Министров и Офиса Президента с миссией Международного валютного фонда.

"Задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил следующий ответ: решение принято Кабинетом Министров и Офисом Президента после консультаций с МВФ", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.

Тем временем миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

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