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04 жовтня 2019, пʼятниця, 10:34 10
Фінанси 2019-10-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
НБУ хоче закупити послуги таксі на 0,2 млн

НБУ хоче закупити послуги таксі на 0,2 млн

Національний банк оголосив тендер на перевезення пасажирів на таксі на 0,2 млн гривень.

Про це йдеться у тендерній документації відомства, передають Українські Новини.

Термін надання послуг – до 16 листопада 2020 року.

Очікувана вартість закупівлі – 186 318 гривень.

Кінцевий термін подачі заявок – 10 жовтня, а початок аукціону – 11 жовтня.

У тендерній документації зазначається, що територія покриття послуг таксі – Київ +50 км від центрального офісу НБУ.

При цьому автомобілі повинні бути закордонного виробництва (не тільки російського), класом не нижче Chevrolet Аveo на українській реєстрації, з кондиціонером або клімат контролем.

Згідно з даними за 2017 рік в автопарку Національного банку перебувало понад 200 автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці минулого року НБУ оголосив тендер на закупівлю 2-х вантажних візків і коліс до них за 8,5 тис. гривень.

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні.

У НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються

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