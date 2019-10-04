НБУ хоче закупити послуги таксі на 0,2 млн

Національний банк оголосив тендер на перевезення пасажирів на таксі на 0,2 млн гривень.

Про це йдеться у тендерній документації відомства, передають Українські Новини.

Термін надання послуг – до 16 листопада 2020 року.

Очікувана вартість закупівлі – 186 318 гривень.

Кінцевий термін подачі заявок – 10 жовтня, а початок аукціону – 11 жовтня.

У тендерній документації зазначається, що територія покриття послуг таксі – Київ +50 км від центрального офісу НБУ.

При цьому автомобілі повинні бути закордонного виробництва (не тільки російського), класом не нижче Chevrolet Аveo на українській реєстрації, з кондиціонером або клімат контролем.

Згідно з даними за 2017 рік в автопарку Національного банку перебувало понад 200 автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці минулого року НБУ оголосив тендер на закупівлю 2-х вантажних візків і коліс до них за 8,5 тис. гривень.

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