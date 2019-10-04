НБУ хоче закупити послуги таксі на 0,2 млн

Національний банк оголосив тендер на перевезення пасажирів на таксі на 0,2 млн гривень.\r\nПро це йдеться у тендерній документації відомства, передають Українські Новини.\r\nТермін надання послуг – до 16 листопада 2020 року.\r\nОчікувана вартість закупівлі – 186 318 гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКінцевий термін подачі заявок – 10 жовтня, а початок аукціону – 11 жовтня.\r\nУ тендерній документації зазначається, що територія покриття послуг таксі – Київ +50 км від центрального офісу НБУ.\r\nПри цьому автомобілі повинні бути закордонного виробництва (не тільки російського), класом не нижче Chevrolet Аveo на українській реєстрації, з кондиціонером або клімат контролем.\r\nЗгідно з даними за 2017 рік в автопарку Національного банку перебувало понад 200 автомобілів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці минулого року НБУ оголосив тендер на закупівлю 2-х вантажних візків і коліс до них за 8,5 тис. гривень.\r\nНаціональний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні.\r\nУ НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються