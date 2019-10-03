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03 октября 2019, четверг, 13:22 328
Финансы 2019-10-03T13:30:38+03:00
Українські Новини
НБУ потратил $200 млн для сдерживания стремительного обесценивания гривны

НБУ потратил $200 млн для сдерживания стремительного обесценивания гривны

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.

"Так на этой неделе (30.09-02.10) интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 200 млн долларов", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что при необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания курса и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд.

В то же время интервенции Национального банка, по-прежнему не будут направлены на фиксацию курса на определенном уровне.

Курс гривны будет определяться спросом и предложением на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

Национальный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долларов до 30 млн долларов в день.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 октября на 44,45 коп. до 25,6978 UAH/USD, курс покупки повысился на 33,70 коп. до 24,9388 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.

Средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 2 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

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