НБУ потратил $200 млн для сдерживания стремительного обесценивания гривны

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.\r\n"Так на этой неделе (30.09-02.10) интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 200 млн долларов", - сообщили в НБУ.\r\nОтмечается, что при необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания курса и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ то же время интервенции Национального банка, по-прежнему не будут направлены на фиксацию курса на определенном уровне.\r\nКурс гривны будет определяться спросом и предложением на валютном рынке.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.\r\nНациональный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долларов до 30 млн долларов в день.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 октября на 44,45 коп. до 25,6978 UAH\/USD, курс покупки повысился на 33,70 коп. до 24,9388 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.\r\nСредний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 2 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,46 грн за 10 рублей.