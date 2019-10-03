Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє про те, що наступного тижня планується черговий масштабний обмін утримуваними особами.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"План Зеленського" в загальних рисах - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією дотику, відновити мости і зв'язок, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших в'язнів, які сидять за гратами ОРДЛО, Росії та в окупованому Криму. Всі ці кроки потрошку здійснюються. Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він.

Деталей Пристайко не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 до 35".

Також Зеленський очікує вирішити питання обміну "всіх на всіх" на зустрічі "нормандської четвірки".