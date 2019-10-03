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03 жовтня 2019, четвер, 23:25 20
Зовнішня політика 2019-10-03T23:35:26+03:00
Українські Новини
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко

Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє про те, що наступного тижня планується черговий масштабний обмін утримуваними особами.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"План Зеленського" в загальних рисах - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією дотику, відновити мости і зв'язок, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших в'язнів, які сидять за гратами ОРДЛО, Росії та в окупованому Криму. Всі ці кроки потрошку здійснюються. Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він.

Деталей Пристайко не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 до 35".

Також Зеленський очікує вирішити питання обміну "всіх на всіх" на зустрічі "нормандської четвірки".

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