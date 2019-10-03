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03 жовтня 2019, четвер, 23:03 13
Події 2019-10-03T23:22:04+03:00
Українські Новини
У Миколаєві п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста

У Миколаєві п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста

Поліція. Фото: 112.ua
Поліція. Фото: 112.ua

Слідчі теруправління Державного бюро розслідування затримали оперуповноваженого поліції за підозрою в наїзді на велосипедиста в Миколаєві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, поліцейський був п'яний.

Він перебував за кермом автомобіля Mercedes Benz.

Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму.

Його доставили в місцеву лікарню, де він помер, не приходячи в свідомість.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Поліцейському загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати наїзд автомобіля патрульної поліції на 2 жінок у Львові.

Раніше, 17 серпня, в місті Дніпро водій, керуючи автомобілем марки Toyota, скоїв зіткнення з двома автомобілями - Honda і Opel, після чого поїхав з місця аварії. Винуватцем аварії виявився помічник начальника Нацполіції Дніпра.

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