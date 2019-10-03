У Миколаєві п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста

Слідчі теруправління Державного бюро розслідування затримали оперуповноваженого поліції за підозрою в наїзді на велосипедиста в Миколаєві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, поліцейський був п'яний.\r\nВін перебував за кермом автомобіля Mercedes Benz.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПотерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму.\r\nЙого доставили в місцеву лікарню, де він помер, не приходячи в свідомість.\r\nНаразі правоохоронці вирішують питання про оголошення про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.\r\nПоліцейському загрожує від 3 до 8 років в'язниці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати наїзд автомобіля патрульної поліції на 2 жінок у Львові.\r\nРаніше, 17 серпня, в місті Дніпро водій, керуючи автомобілем марки Toyota, скоїв зіткнення з двома автомобілями - Honda і Opel, після чого поїхав з місця аварії. Винуватцем аварії виявився помічник начальника Нацполіції Дніпра.