подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 августа 2019, суббота, 09:58 73
Происшествия 2019-08-24T10:04:29+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове

ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове

Фото Игоря Зинкевича
Фото Игоря Зинкевича

Государственное бюро расследований начало расследовать наезд  автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове. Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия во Львове с участием полицейских, в результате которого травмированы двое пешеходов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 23 августа около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы.

Установлено, что за рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который был при исполнении служебных обязанностей;

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Причины ДТП устанавливаются следствием, проводятся соответствующие экспертизы.

Фото Игоря ЗинкевичаФото Игоря Зинкевича

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Квалификация: ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 2 женщины госпитализированы в пятницу в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове.

Больше новостей о: ДТП с полицейскими

Архив
Новости
Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины 10:41
Как в Киеве отмечают День независимости: онлайн-трансляция Шествия достоинства 10:32
В Киеве началось Шествие достоинства ко Дню независимости 10:07
Фото Игоря Зинкевича
ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове 09:58
Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни
Празднование Дня независимости: Зеленский приехал на Майдан 09:42
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката 14:29 Дополнено
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Суд оштрафовал военного за несоблюдение охраны гостайны во время визита делегации США 12:32
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok