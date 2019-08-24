ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове

Государственное бюро расследований начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове. Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия во Львове с участием полицейских, в результате которого травмированы двое пешеходов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 23 августа около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы.

Установлено, что за рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который был при исполнении служебных обязанностей;

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Причины ДТП устанавливаются следствием, проводятся соответствующие экспертизы.

Фото Игоря Зинкевича

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Квалификация: ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 2 женщины госпитализированы в пятницу в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове.