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03 жовтня 2019, четвер, 22:12 8
Суспільство 2019-10-03T22:22:20+03:00
Українські Новини
На третій вечір протестів на Майдан прийшло 20 осіб, а на Банкову - 10

На третій вечір протестів на Майдан прийшло 20 осіб, а на Банкову - 10

"Протест" на Майдані 3 жовтня. Фото: Страна

Акції протесту, в тому числі і проти узгодження Україною "формули Штайнмайера", не проходять на Майдані Незалежності увечері 3 жовтня.

Про це свідчать транслюються порталом KievCam.info відео з веб-камер на Майдані, передають Українські Новини.

Станом на 20:00 на Майдані протестів немає.

Перешкод руху автомобілів немає.

Ніяких наметів або будь-яких інших тимчасових споруд на Майдані не встановлено.

Як пише "Страна", під Офісом президента нечисленна акція, тут до 10 активістів вимагають не видавати обмін на тих, хто підозрюється в теракті, що стався у Харкові в 2015 році біля Палацу Спорту, в результаті чого загинув 15-річний Данило. А на Майдані мітинг сьогодні не намічається і судячи з усього через погоду, оскільки періодично йде дощ. Але біля самого намету зібралося до 20 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер вранці активісти встановили агітаційний намет на Майдані Незалежності на знак протесту проти узгодження владою "формули Штайнмайєра".

А чисельніший протест проти "формули Штайнмайєра" у Києві проходив 2 жовтня.

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