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03 жовтня 2019, четвер, 19:32 19
Верховна Рада і партії 2019-10-03T20:30:02+03:00
Українські Новини
Ветований Зеленським закон про хімічну кастрацію педофілів скасувала Рада

Ветований Зеленським закон про хімічну кастрацію педофілів скасувала Рада

Педофілія. Фото: сепѕог.nеt
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt

Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів, який був прийнятий 11 липня, за пропозицією Президента Володимира Зеленського.

За відповідне рішення проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

4 вересня Президент Володимир Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів у віці від 18 років до 65 років і про їх створення відкритого публічного реєстру.

Згідно із законом, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягало у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, мета яких полягає в зменшенні лібідо і сексуальної активності.

Передбачалося, що примусова хімічна кастрація не буде застосовуватися до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів.

Раніше, в червні, петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів.

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