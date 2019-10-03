підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 18:26 84
Верховна Рада і партії 2019-10-03T19:10:33+03:00
Українські Новини
Після скандального відео Киви Разумков попросив депутатів не задовольняти фізіологічні потреби в залі

Після скандального відео Киви Разумков попросив депутатів не задовольняти фізіологічні потреби в залі

Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив депутатам, що в сесійному залі не варто задовольняти будь-які фізіологічні потреби.

Про це Разумков сказав в ході засідання парламенту, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до всіх, що в залі Верховної Ради не варто задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби", - заявив він.

Разумков також попросив депутатів не їсти в залі і не палити.

"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для куріння, так само Iqos", - сказав спікер.

Раніше журналісти виклали відео, на якому депутат Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива під час засідання під час особистого дзвінка тер рукою в області паху.

Як повідомляли Українські Новини, Юлія Панкратова розповіла, навіщо їй дзвонив депутат Кива. Панкратова розповіла, що після опублікованого відео їй дзвонили з різних телеканалів та інтернет-видань.

У січні 2019 року Соціалістична партія України (СПУ) висунула кандидатом у Президенти лідера партії, колишнього радника міністра внутрішніх справ Іллю Киву.

Більше новин про: Ілля Кива Дмитро Разумков

Архів
Новини
Одесский Отелло: Чоловік спалив будинок колишньої дружини і зібрався бігти на Донбас 20:56
Рада направила на доопрацювання закон про "Пласті" 20:46
Через пошкодження на енергоблоці Хмельницької АЕС відкрито кримінальну справу 20:40
Смешко, Кличко і Пальчевський – лідери на виборах мера Києва 20:04 Прес-реліз
ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами 19:39
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok