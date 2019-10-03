Після скандального відео Киви Разумков попросив депутатів не задовольняти фізіологічні потреби в залі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив депутатам, що в сесійному залі не варто задовольняти будь-які фізіологічні потреби.\r\nПро це Разумков сказав в ході засідання парламенту, передають Українські Новини.\r\n"Я звертаюся до всіх, що в залі Верховної Ради не варто задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби", - заявив він.\r\nРазумков також попросив депутатів не їсти в залі і не палити.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для куріння, так само Iqos", - сказав спікер.\r\nРаніше журналісти виклали відео, на якому депутат Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива під час засідання під час особистого дзвінка тер рукою в області паху.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Юлія Панкратова розповіла, навіщо їй дзвонив депутат Кива. Панкратова розповіла, що після опублікованого відео їй дзвонили з різних телеканалів та інтернет-видань.\r\nУ січні 2019 року Соціалістична партія України (СПУ) висунула кандидатом у Президенти лідера партії, колишнього радника міністра внутрішніх справ Іллю Киву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n