Росіянин - учасник "Самооборони Криму" вийшов з-під варти під заставу

Заарештований росіянин - учасник "Самооборони Криму" Степан Резуник вийшов з-під варти під заставу в розмірі 240 тис. гривень.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Крим.реалії" сказав його адвокат Дмитро Щербина, передають Українські Новини.

"Він нікуди тікати не збирається. Ніхто ховатися не буде", - наголосив захисник.

Адвокат зазначив, що за рішенням суду Резуник буде перебувати в Києві і зобов'язується з'являтися до слідчих на першу вимогу.

26 вересня суд зменшив суму застави для підозрюваного з 321 120 до 240 гривень 840 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше захист Резуника заперечував включення його у списки на обмін полоненими.

Резуник має громадянство України та Росії (паспорт РФ отримав після анексії Криму).

Він був затриманий українськими правоохоронцями в червні поточного року на пункті пропуску "Каланчак" в Херсонській області, коли поїхав в Україну за біометричним паспортом.

Резуник звинувачується в причетності до діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму", яке допомагало російським військам окупувати півострів в лютому-березні 2014 року.

Його сім'я запевняє, що Резуник не був бійцем "Самооборони", а займалася волонтерством і гуманітарною допомогою.

За даними російських ЗМІ, севастополець був у списках на обмін, переданих Росією, але надалі виключено українською стороною.

7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі 35 на 35.