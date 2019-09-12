подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
ONLINE
12.09.19 11:00 Интернет-конференция: "Украинский рынок PR на современном этапе: между стратегией и тактикой"

12 сентября 2019, четверг, 09:59 148
Силовые структуры 2019-09-12T11:45:03+03:00
Українські Новини
Обмен пленными: защита арестованного севастопольца Резуника отрицает включение его в списки

Обмен пленными: защита арестованного севастопольца Резуника отрицает включение его в списки

Степан Резуник. Фото: скриншот трансляции
Степан Резуник. Фото: скриншот трансляции "Крым.Реалии"

Защита арестованного россиянина - члена "Самообороны Крыма" Степана Резуника отрицает включение его в списки на обмен пленными.

Об этом говорится в публикации "Обменный фонд не иссяк: топ-10 арестованных в Украине россиян, не попавших в список" на сайте Українських Новин.

Так, часть арестованных граждан РФ не попали в списки на обмен и остаются под стражей в Украине.

В частности, защита Резуника отрицает информацию российских СМИ о включении его в процесс обмена пленными.

"Он (Резуник) намерен отстаивать в суде свою невиновность. Это, во-первых, а во-вторых, ему никто не предлагал вопросы обмена. Когда начали ходить слухи об обмене, мы сами задали эти вопросы следствию, но следствие только пожало плечами. То есть никто никаких даже вариантов не озвучивал и не рассматривал", - сказал его защитник, адвокат объединения "Могильницкий и партнеры" Александр Колесниченко.

По словам адвоката, Резуник продолжает находиться в Херсонском СИЗО, не смотря на то, что суд установил возможность его освобождения под залог 320 тыс. гривен.

Защита заявляет, что семья арестованного не имеет таких средств, чтоб внести залог.

Резуник имеет гражданства Украины и России (паспорт РФ получил после аннексии Крыма).

Задержан украинскими правоохранителями в июне текущего года на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, когда поехал в Украину за биометрическим паспортом.

Обвиняется в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое помогало российским войскам оккупировать полуостров в феврале - марте 2014 года.

Его семья уверяет, что Резуник не был бойцом "Самообороны", а занимался волонтерством и гуманитарной помощью.

По данным российских СМИ, севастополец был в списках на обмен, переданных Россией, но в дальнейшем исключен украинской стороной.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате 35 на 35.

Больше новостей о: Севастополь Самооборона Крыма обмен пленными Степан Резуник

Архив
Новости
Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность 11:34
Штрафы для евроблях отсрочили: Рада приняла законопроект 11:26
Боевик "ЛНР" хотел сделать визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", но его задержала полиция 11:01
Из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала 11:00
Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука 11:00
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Смертельное ДТП. Фото: Полиция Черновицкой области
Под Черновцами в результате ДТП с квадроциклом погиб ребенок 12:00
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok