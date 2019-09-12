Обмен пленными: защита арестованного севастопольца Резуника отрицает включение его в списки

Защита арестованного россиянина - члена "Самообороны Крыма" Степана Резуника отрицает включение его в списки на обмен пленными.

Об этом говорится в публикации "Обменный фонд не иссяк: топ-10 арестованных в Украине россиян, не попавших в список" на сайте Українських Новин.

Так, часть арестованных граждан РФ не попали в списки на обмен и остаются под стражей в Украине.

В частности, защита Резуника отрицает информацию российских СМИ о включении его в процесс обмена пленными.

"Он (Резуник) намерен отстаивать в суде свою невиновность. Это, во-первых, а во-вторых, ему никто не предлагал вопросы обмена. Когда начали ходить слухи об обмене, мы сами задали эти вопросы следствию, но следствие только пожало плечами. То есть никто никаких даже вариантов не озвучивал и не рассматривал", - сказал его защитник, адвокат объединения "Могильницкий и партнеры" Александр Колесниченко.

По словам адвоката, Резуник продолжает находиться в Херсонском СИЗО, не смотря на то, что суд установил возможность его освобождения под залог 320 тыс. гривен.

Защита заявляет, что семья арестованного не имеет таких средств, чтоб внести залог.

Резуник имеет гражданства Украины и России (паспорт РФ получил после аннексии Крыма).

Задержан украинскими правоохранителями в июне текущего года на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, когда поехал в Украину за биометрическим паспортом.

Обвиняется в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое помогало российским войскам оккупировать полуостров в феврале - марте 2014 года.

Его семья уверяет, что Резуник не был бойцом "Самообороны", а занимался волонтерством и гуманитарной помощью.

По данным российских СМИ, севастополец был в списках на обмен, переданных Россией, но в дальнейшем исключен украинской стороной.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате 35 на 35.