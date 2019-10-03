Суд заарештував екс-поліцейського за побиття 17-річного хлопця битою

Жовтневий районний суд Полтави заарештував колишнього поліцейського за підозрою в побитті 17-річного юнака в Полтаві терміном на 60 днів без права внесення застави.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

"Колишньому сержанту поліції, який 29 вересня 2019 року під час резонансної бійки в Полтаві завдав потерпілим тілесні ушкодження, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 днів", - сказано в ньому.

29 вересня сталася бійка за участю чотирьох чоловіків: двоє перехожих, серед яких неповнолітній, заступилися за жінку, до якої чіплялися екс-поліцейський з сином.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції побили жінок на одній з київських станцій метро. Також в Іванківському районі Київської області поліцейський намагався незаконно вивести свежеспиленный ліс, а потім побив заметевшего його лісничого після відмови "домовитися".

Нагадаємо, ДБР передали в суд звинувачення 3 співробітників поліції за застосування сили до громадянина і фальсифікації протоколу про адміністративну відповідальність.