Трех патрульных будут судить за безосновательное применение силы при задержании

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд обвинение 3 сотрудников патрульной полиции Мариуполя Донецкой области в безосновательном применении силы к гражданину и фальсификации протокола об административной ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы теруправления ГБР в Краматорске, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, в июне 2018 года в Мариуполе 3 полицейских во время патрулирования заметили мужчину, который пил пиво возле детской площадки.

После замечания он признал свою вину и согласился на административное наказание.

"Мужчина добровольно выполнял требования правоохранителей о необходимости проведения осмотра одежды, в частности карманов. Несмотря на это, полицейские без предъявления законных требований и предупреждения о применении силы и специальных средств, безосновательно применили силу, надели наручники и доставили гражданина в отделение полиции", - говорится в сообщении.

В дальнейшем с целью прикрытия противоправных действий полицейские составили админпротокол о якобы невыполнении мужчиной требования правоохранителя при проведении поверхностной проверки.

Протокол рассмотрел Ильичевский районный суд Мариуполя, который не нашел в действиях гражданина состава административного правонарушения.

Обвинительный акт этот же суд в отношении правоохранителей направлен по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) и ч. 1 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) Уголовного кодекса.

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