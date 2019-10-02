В Полтаве полицейский приставал к женщине и избил подростка, который за нее заступился

Государственное бюро расследований сообщило сержанту полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава" Главного управления Национальной полиции в Полтавской области о подозрении в избиении 17-летнего юноши в Полтаве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"По предварительной информации, 29 сентября на одной из улиц города Полтава произошла драка с участием четырех мужчин: двое прохожих, среди которых несовершеннолетний, вступились за женщину, к которой приставали полицейский с сыном", - сказано в нем.

По данным ГБР, сотрудник полиции был в состоянии алкогольного опьянения и, применяя биту, нанес пострадавшим тяжелые телесные повреждения.

Его не остановил предупреждающий выстрел в воздух, который сделал житель соседнего дома, увидев драку и пытаясь успокоить полицейского.

Как следствие 17-летнего парня с травмами доставили в больницу и прооперировали, удалив селезенку.

Второй гражданин получил телесные повреждения - перелом ноги.

Житель дома, который пытался прекратить драку, получил легкие телесные повреждения.

На данный момент проводятся следственные действия, в частности допросы свидетелей, готовится ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия, в ходе которых будет решен вопрос касательно сообщения о подозрении другому участнику конфликта.

Напомним, ранее полицейские избили женщин в столичном метро.

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