В одній з венесуельських в'язниць поліція влаштувала півнячі бої на спинах оголених ув'язнених

У Венесуелі, в одній з в'язниць поліція жорстоко знущалася над ув'язненими, змусивши їх роздягтися і лягти обличчям до підлоги. Про це повідомляє Daily Mail.

В ЗМІ просочилося відео,де щонайменше 82 ув'язнених за наказом поліцейських змушені були лягти голими у дворі суду в Координаційному центрі поліції в Анако, штат Анзоатегуи.

Чоловіків розділи, наказали лежати обличчям до підлоги, били їх кийками і пустили по них бойових півнів, які травмували укладених дзьобами і кігтями.

За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше 82 ув'язнених змушені були лежати голими у дворі суду в Координаційному центрі поліції в Анако, штат Анзоатегуи у п'ятницю, 27 вересня.

Незабаром стало відомо, що ув'язнених били більше двох годин, а їжу і воду не давали близько доби. Крім того, охоронці поливали голих укладених водою зі шланга.

Родичі постраждалих заявили, що арештанти нещодавно оголосили страйк на знак протесту проти нестачі їжі та води у в'язниці. Також вони вимагають, щоб їх відвідувачам дозволити проносити ліки.

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