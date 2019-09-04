Прокуратура области завершила досудебное расследование в отношении 5 сотрудников сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в области по подозрению во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами. Об этом сообщает "Проти катувань".

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Нвера Антонян, пока материалы уголовного производства открыты для ознакомления сторон.

На сегодня установлено 5 подозреваемых: начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения.

Следствие прокуратуры собрало доказательства неоднократных случаев превышения служебных полномочий со стороны сотрудников полиции в метрополитене.

В июле 2018 года полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал". Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и начали обвинять, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива.

Но они силой затянули его в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя, другой патрульный несколько раз ударил его в голову.

Другому доставленному в служебное помещение подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.

Также задокументировано 4 эпизода получения взятки полицейскими. Патрульные действовали по отлаженной схеме: подходили к людям, которые выглядели как иногородние (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и т.п.), и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью они прибыли в Харьков.

Потом они приглашали их в полицейскую комнату, где рассказывали, что они нарушили закон, за что будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи.

При этом полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные люди давали деньги, которые были при себе, лишь бы решить так называемую проблему.

В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карту), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не забирать у ее мамы пенсию, но "решить" вопрос удалось лишь за 1 тыс. грн.

Еще одного мужчину патрульные запугивали ответственностью за якобы нарушение требований перевозки валюты через границу. Под психологическим давлением пострадавший отдал полицейским 5 тыс. российских рублей.

Во время обыска личных вещей своих "жертв" правоохранители прибегали также к краже средств. У одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, у другой - 3 тыс. российских рублей.

Чтобы замаскировать такой беспредел, сообщники вносили в протоколы ложные сведения о доставленных в полицейскую комнату пассажирах.

Незаконную деятельность полицейских зафиксировали во время проведения спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности Нацполиции Украины. Действия правоохранителей фиксировались скрытой видеокамерой.

Сейчас только один подозреваемый находится под стражей, остальные – вышли под залог. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства.

Червонозаводский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемым, еще одному назначили круглосуточный домашний арест.

Но Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем из них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс. грн, четвертого освободили под личное обязательство.

Сейчас подозреваемые внесли определенные судом суммы и освободились из-под стражи.