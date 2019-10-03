"Слуга народу" хоче заборонити ФОПам надавати послуги

Партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.

Про це голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо говорити про третю групу, я не розумію, в чому проблема підняти поріг. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менш як 5%, платить 2-3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", - сказав він.

Також Гетманцев зазначив, що першу групу ФОП у "Слуги народу" мають намір реформувати, ввести патент на індивідуальну діяльність, всіх самозайнятих об'єднати з першою групою. При цьому поки чіткої концепції цього нововведення немає.

Як повідомляли Українські Новини, Рада об'єднала звітність за єдиним соцвнеском і податком на доходи.

Тим часом НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів.