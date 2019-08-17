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17 августа 2019, суббота, 13:33 45
Экономика 2019-08-17T13:35:31+03:00
Українські Новини
НБУ опроверг информацию об ограничении ФЛП в использовании собственных средств

НБУ опроверг информацию об ограничении ФЛП в использовании собственных средств

Национальный банк не планирует вводить ограничения на использование средств с банковских счетов физическими лицами-предпринимателями.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Распространенная в СМИ информация будто такие планы Национального банка являются некорректной интерпретацией норм, содержащихся в проекте изменений к инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, который был предложен для общественного обсуждения. Действующие требования инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской профессиональной деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Налоговый кодекс обязывает банки передавать сообщения об открытии или закрытии счета налогоплательщика - физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в орган Государственной налоговой службы, на учете которого состоит налогоплательщик.

Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как тех, которые открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и тех, которые открыты для собственных нужд.

Позиция Фискальной службы основывается на том, что в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса, гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств такого плательщика.

НБУ отмечает, что в данном проекте на общественное обсуждение вынесена уточняющая норма, которая четко разграничивает собственные средства и те, которые были получены от предпринимательской деятельности.

В то же время такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской  деятельности, на текущий счет, открытый данному лицу для собственных нужд.

Национальный банк также отмечает, что каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физических лиц - резидентов, открытых для собственных нужд, не предвидится.

Они могут осуществлять все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства Украины, но не связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Окончательная версия изменений в инструкцию будет принята по итогам общественного обсуждения с учетом предложений и замечаний.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин урегулировал механизм назначения пенсий физлицам-предпринимателям.

В 2017  в Украине за несколько неделей общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.

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