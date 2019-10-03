У вересні населення масово здавало дешевий долар

У вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.\r\nПро це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.\r\nНа готівковому валютному ринку чистий продаж валюти населенням перевищила купівлю після зворотного тренда в липні і серпні.\r\nУ вересні населення продало 1 429,7 млн доларів і купив 1 340,9 млн доларів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТаким чином, за підсумками місяця населення продало валюти на 88,8 млн доларів більше, ніж купило.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.\r\nТаким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.\r\nУ серпні платіжний баланс зведений з профіцитом в $130 млн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНБУ витратив $200 млн для стримування стрімкого знецінення гривні.