У вересні населення масово здавало дешевий долар

У вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чистий продаж валюти населенням перевищила купівлю після зворотного тренда в липні і серпні.

У вересні населення продало 1 429,7 млн доларів і купив 1 340,9 млн доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення продало валюти на 88,8 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

У серпні платіжний баланс зведений з профіцитом в $130 млн.

НБУ витратив $200 млн для стримування стрімкого знецінення гривні.