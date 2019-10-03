Україна готова до опалювального сезону на 100%, - Бабак

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляє, що загальна готовність об'єктів соціальної інфраструктури та житлового сектора до опалювального сезону 2019/2020 становить майже 100%, в той час як "Нафтогаз України" оприлюднив список підприємств-боржників з розрахунками за газ.

Про це йдеться в повідомленні Мінрегіону, передають Українські Новини.

"технічної готовності - за інформацією з регіонів, готовність житлового і соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики - 100%. Є певні проблеми із входженням в опалювальний період у приватних підприємств і тепловиків Донецької і Луганської областей, які уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування", - цитується в повідомленні міністр.

Житловий сектор готовий до опалювального сезону на 99,7%, об'єкти соціальної інфраструктури - на 99,99%.

Бабак також нагадала, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про запуск опалювального сезону в залежності від температурних режимів, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір почати підключення системи опалення незабаром. Також голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" заявляє, що послугою по запасу газу скористалися більше 7 тис. домогосподарств.