В Киеве через несколько дней начнут включать отопление

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена начать подключение системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы", - сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.



Отмечается, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.



Как сообщали Українськi Новини, согласно нормативным документам, подключение жилых домов к отоплению должно начаться после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней будет не выше +8 градусов.



В 2018 году, перед отопительным сезоном, киевлянам сообщили, что горячая вода появиться не раньше, чем отопление.



В августе текущего года стало известно, что Украина готова к отопительному сезону на 65%.