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27 сентября 2019, пятница, 18:09 1555
Общество 2019-09-27T18:10:39+03:00
Українські Новини
В Киеве через несколько дней начнут включать отопление

В Киеве через несколько дней начнут включать отопление

В столичных домах скоро станет тепло.
В столичных домах скоро станет тепло.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена начать подключение системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.
"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы", - сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

Отмечается, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.

Как сообщали Українськi Новини, согласно нормативным документам, подключение жилых домов к отоплению должно начаться после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней будет не выше +8 градусов.

В 2018 году, перед отопительным сезоном, киевлянам сообщили, что горячая вода появиться не раньше, чем отопление.

В августе текущего года стало известно, что Украина готова к отопительному сезону на 65%.

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