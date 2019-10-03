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03 жовтня 2019, четвер, 15:10 34
Силові структури 2019-10-03T15:11:57+03:00
Українські Новини
Рябошапка не захотів схвалити підозру колишньому депутату Дубневичу

Рябошапка не захотів схвалити підозру колишньому депутату Дубневичу

Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич
Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція "Блок Петра Порошенко").

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Рябошапка відмовився погодити підозру", - сказав він.

Джерело не повідомило причину такого рішення генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко.


Також НАБУ закрило справи про незаконне збагачення Дубневича і Білоцерковця.

Крім того, колишній народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не вказав у своїй електронній декларації за 2016 майна і доходів на 2,1 мільйона гривень. Дубневич не задекларував корпоративні права дружини в приватних фірмах ТОВ "Джеб" на 1, 3 мільйона гривень та ТОВ "Глиняна Вежа" на 110 000 гривень. Ще не були задекларовані борги дружини у статутних капіталах компаній "Сінема Енд Джаз" та "Галицький Дім" загальною вартістю 40 000 гривень.

Тим часом НАБУ підозрює екс-депутата Іщенко у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці".

 

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