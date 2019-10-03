Рябошапка не захотів схвалити підозру колишньому депутату Дубневичу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція "Блок Петра Порошенко").\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.\r\n"Рябошапка відмовився погодити підозру", - сказав він.\r\nДжерело не повідомило причину такого рішення генпрокурора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко.Також НАБУ закрило справи про незаконне збагачення Дубневича і Білоцерковця.Крім того, колишній народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не вказав у своїй електронній декларації за 2016 майна і доходів на 2,1 мільйона гривень. Дубневич не задекларував корпоративні права дружини в приватних фірмах ТОВ "Джеб" на 1, 3 мільйона гривень та ТОВ "Глиняна Вежа" на 110 000 гривень. Ще не були задекларовані борги дружини у статутних капіталах компаній "Сінема Енд Джаз" та "Галицький Дім" загальною вартістю 40 000 гривень.Тим часом НАБУ підозрює екс-депутата Іщенко у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці".\r\n