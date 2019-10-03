Країни ЄС і Шенгенської зони отримали рекомендації щодо процедури видачі віз жителям ОРДЛО

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій розіслали державам-членам ЄС та країнами Шенгенської зони, що не входять в ЄС, рекомендації по обробці віз, які видають мешканцям непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, передає "Європейська правда".

Так, повідомляється, що інструкція доповнює висновки Європейської ради від 20 червня 2019 року і запити держав-членів надати вказівки щодо ідентифікації та невизнання паспортів, виданих в результаті указу президента Росії від 24 квітня. Інструкція містить набір однакових критеріїв, покликаних допомогти консульствам держав-членів ЄС встановити фактичне місце проживання власників російських паспортів, а також докладну інформацію про те, як обробляти заяви на отримання візи жителями тимчасово окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Очікується, що набір критеріїв у розісланих інструкціях допоможе консульствам держав-членів ЄС ідентифікувати російські паспорти, видані жителям ОРДЛО.



"Вони можуть послужити основою для політики невизнання, яка буде застосовуватися державами-членами при здійсненні їх виключної компетенції", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше в німецькій газеті з'явилося повідомлення, що Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО.



Крім того, Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі".