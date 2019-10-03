Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу

Верховна Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини чи місця служби.\r\nЗа прийняття законопроекту №1227 в цілому проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗокрема законопроектом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, дезертирували зі Збройних сил та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних сил.\r\nКрім цього, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і суди.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокументом також пропонується призупинити виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також призупинити поширення на них соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців.\r\nПри цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби відновлюються всі види забезпечення та відповідні гарантії соцзахисту.\r\nПередбачено також провести перевірку на наявність щодо призовників відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості чи обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень в роботі призовних комісій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада дозволила ВСУ застосовувати бойову техніку до введення військового стану і після. Крім того, в Україні почався осінній призов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n