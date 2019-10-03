Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу

Верховна Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини чи місця служби.

За прийняття законопроекту №1227 в цілому проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема законопроектом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, дезертирували зі Збройних сил та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних сил.

Крім цього, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і суди.

Документом також пропонується призупинити виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також призупинити поширення на них соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців.

При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби відновлюються всі види забезпечення та відповідні гарантії соцзахисту.

Передбачено також провести перевірку на наявність щодо призовників відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості чи обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень в роботі призовних комісій.

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