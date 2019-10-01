подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 10:15 93
Силовые структуры 2019-10-01T10:15:49+03:00
Українські Новини
В Украине начался осенний призыв

В Украине начался осенний призыв

В октябре стартует очередной призыв украинцев на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Он продлится до 31 декабря 2019 года.  

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2019 года", осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей:

  • в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;
  • в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;
  • в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;
  • в Государственную пограничную службу - 1000 человек.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются. Призывной возраст 20-27 лет, срок службы - 18 месяцев, для обладателей диплома о высшем образовании - 12 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию. Тем временем "весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР.

Больше новостей о: Призыв в армию Осенний призыв

Архив
Новости
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
Зеленский пригласил Тома Круза в Киев: что обсуждали 10:40
В Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер 10:38
Сегодня Китай празднует 70-летие образования КНР 10:28
Бизнес предупреждает власть о катастрофических последствиях принятия законопроекта №1210, - СМИ 10:28
В Украине начался осенний призыв 10:15
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok