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03 жовтня 2019, четвер, 14:06 19
Силові структури 2019-10-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
Туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка: там почалися ракетні військові навчання

Туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка: там почалися ракетні військові навчання

Навчання. Фото: Міністерство оборони України
Навчання. Фото: Міністерство оборони України

Ракетні військові навчання почалися в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

На випробувальному полігоні "Алібей" у Татарбунарському районі військові будуть тестувати ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун".

У зв'язку з навчаннями туристи і відпочивальники в курортному населеному пункті Лебедівка не зможуть потрапити на миси Льодовики і Калфа.

Частина морської коси в Лебедівці буде закрита для судноплавства.

Також частина прибережної коси, яка відокремлює Тузловські лимани, перекрита для безпеки, оскільки на цій ділянці передбачається падіння безпілотників та уламків ракет.

Навчання триватимуть 3 і 4 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше були опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.

Раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".

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