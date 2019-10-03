Туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка: там почалися ракетні військові навчання

Ракетні військові навчання почалися в Одеській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.\r\nНа випробувальному полігоні "Алібей" у Татарбунарському районі військові будуть тестувати ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун".\r\nУ зв'язку з навчаннями туристи і відпочивальники в курортному населеному пункті Лебедівка не зможуть потрапити на миси Льодовики і Калфа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧастина морської коси в Лебедівці буде закрита для судноплавства.\r\nТакож частина прибережної коси, яка відокремлює Тузловські лимани, перекрита для безпеки, оскільки на цій ділянці передбачається падіння безпілотників та уламків ракет.\r\nНавчання триватимуть 3 і 4 жовтня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше були опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".