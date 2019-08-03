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03 августа 2019, суббота, 19:28 740
Силовые структуры 2019-08-03T19:28:50+03:00
Українські Новини
Фото дня: впечатляющие кадры учений морской авиации над Черным морем

Фото дня: впечатляющие кадры учений морской авиации над Черным морем

Учения морской авиации. Фото: Минобороны
Учения морской авиации. Фото: Минобороны

Морская авиация Вооруженных Сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС над Черным морем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Отмечается, что к учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовий аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.

В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирные морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. До мыса Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".

Также в сети показали кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.

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