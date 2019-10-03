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03 жовтня 2019, четвер, 13:28 7
Судова влада 2019-10-03T14:00:02+03:00
Українські Новини
Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді

Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді

Віктор Шокін. Фото: grushevskogo5.com
Віктор Шокін. Фото: grushevskogo5.com

Верховний Суд переніс на 24 жовтня розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Під час засідання колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, задовольнивши клопотання представника позивача, прийняла рішення про перенесення розгляду справи на 10:00 24 жовтня.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.


Раніше стало відомо, що екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.

Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.

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