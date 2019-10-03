Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді

Верховний Суд переніс на 24 жовтня розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Під час засідання колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, задовольнивши клопотання представника позивача, прийняла рішення про перенесення розгляду справи на 10:00 24 жовтня.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.



Раніше стало відомо, що екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.



Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.