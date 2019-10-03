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03 жовтня 2019, четвер, 13:22 13
Фінанси 2019-10-03T13:25:31+03:00
Українські Новини
НБУ витратив $200 млн для стримування стрімкої девальвації гривні

НБУ витратив $200 млн для стримування стрімкої девальвації гривні

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі НБУ.

"Так на цьому тижні (30.09-02.10) інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 200 млн доларів", - повідомили в НБУ.

Наголошується, що при необхідності Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання курсу і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд.

В той же час інтервенції Національного банку, як і раніше, не будуть спрямовані на фіксацію курсу на певному рівні.

Курс гривні буде визначатися попитом і пропозицією на валютному ринку.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Національний банк збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн до 30 млн доларів в день.

четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 жовтня на 44,45 коп. до 25,6978 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,70 коп. до 24,9388 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.

Середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 2 жовтня, підвищився на 4 копійки і становить 3,46 грн за 10 рублів.

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