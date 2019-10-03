Квартири на "вторинці" у Києві здорожчали на 9,9% за 9 місяців

У вересні в порівнянні з серпнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 1,4% до 11 918 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також обсяг пропозиції збільшився загальної площі на 1%, а в доларовому вираженні - зменшився на 1,6%.

"У вересні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1 370 доларів/кв. м, відносно серпня середня ціна збільшилася на 1,5%. У національній валюті – на 0,3% до 34 446 гривень/кв. м (±0,8%)", - йдеться в повідомленні.

Із січня поточного року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 9,9%, у гривневому – знизилася на 0,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 42%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 19% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 14% і 250 тис. доларів - 7%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Печерському районі - 15%, у Голосіївському та Дарницькому районах – по 14%, у Шевченківському - 13%, у Солом'янському – 11%, у Дніпровському районі - 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Подільському, Оболонському та Святошинському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 23%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 36% і чотирикімнатні - 9%.

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