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03 октября 2019, четверг, 09:49 66
Экономика 2019-10-03T09:53:18+03:00
Українські Новини
Цены на съемное жилье подскочили: топ-4 способа экономии на аренде

Цены на съемное жилье подскочили: топ-4 способа экономии на аренде

Жилье.
Жилье.

В Украине вновь дорожает аренда жилья. В целом аренда столичных "квадратов" бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15. Однокомнатную квартиру на окраине Киева уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц, и это без учета оплаты коммуналки. Близость к метро добавляет к стоимости минимум тысячу гривен, сообщает "Сегодня".

"6-8 тыс. гривен – это однокомнатная бюджетная квартира. Это квартиры с советским ремонтом, но чистые и достаточно ухоженные. Близко к метро, ​​даже маленькие квартиры – гостинки, хрущевки – будут стоить от 7 тыс. гривен", – рассказывает директор агенства недвижимости Андрей Романов.

Подорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом, ростом доходов, а, главное, – расходами украинцев.

"Коммуналка" растет. И арендодатели за свою коммуналку у себя тоже платят, у них есть свои статьи расходов. Они смотрят, что стоимость аренды, которая покрывала их расходы, уже их не покрывает, и думают – почему бы и не поднять цены", – говорит Владимир Романов.

Самые популярные способы экономии:

  1. Снять квартиру в период низкого спроса

Это конец зимы или весна. При этом цену обязательно нужно зафиксировать в договоре минимум на год, чтобы владелец жилья не поднял ее с началом сезона деловой активности.

  1. Аренда жилья за пределами города

Снять квартиру в города-спутниках можно примерно на 20% дешевле. Однако, следует учесть, что половину сэкономленной суммы придется отдать за проезд.

  1. Кооперация

Трехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Поэтому, если арендовать такую ​​совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле. И еще один вариант кооперации – аренда части частного дома. Чтобы не было сюрпризов, здесь надо обратить внимание на стоимость и качество отопления, а также на удобства.

  1. Экономия на коммунальных услугах

Если жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.

В ближайшие месяцы специалисты уже не ждут роста цен на съемное жилье. Но советуют: если вы уже нашли выгодный вариант, заключайте договор на длительный срок. Это обезопасит вас от лишних затрат.

Раньше Українські Новини писали, в каких районах Киева искать жилье дешевле. Тем временем копить на квартиру лучше в гривнах.

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