Цены на съемное жилье подскочили: топ-4 способа экономии на аренде

В Украине вновь дорожает аренда жилья. В целом аренда столичных "квадратов" бюджетного сегмента с прошлой осени выросла на 15. Однокомнатную квартиру на окраине Киева уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц, и это без учета оплаты коммуналки. Близость к метро добавляет к стоимости минимум тысячу гривен, сообщает "Сегодня".\r\n"6-8 тыс. гривен – это однокомнатная бюджетная квартира. Это квартиры с советским ремонтом, но чистые и достаточно ухоженные. Близко к метро, даже маленькие квартиры – гостинки, хрущевки – будут стоить от 7 тыс. гривен", – рассказывает директор агенства недвижимости Андрей Романов.\r\nПодорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом, ростом доходов, а, главное, – расходами украинцев.\r\n"Коммуналка" растет. И арендодатели за свою коммуналку у себя тоже платят, у них есть свои статьи расходов. Они смотрят, что стоимость аренды, которая покрывала их расходы, уже их не покрывает, и думают – почему бы и не поднять цены", – говорит Владимир Романов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСамые популярные способы экономии:\r\n\r\n Снять квартиру в период низкого спроса\r\n\r\nЭто конец зимы или весна. При этом цену обязательно нужно зафиксировать в договоре минимум на год, чтобы владелец жилья не поднял ее с началом сезона деловой активности.\r\n\r\n Аренда жилья за пределами города\r\n\r\nСнять квартиру в города-спутниках можно примерно на 20% дешевле. Однако, следует учесть, что половину сэкономленной суммы придется отдать за проезд.\r\n\r\n Кооперация\r\n\r\nТрехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Поэтому, если арендовать такую совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле. И еще один вариант кооперации – аренда части частного дома. Чтобы не было сюрпризов, здесь надо обратить внимание на стоимость и качество отопления, а также на удобства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Экономия на коммунальных услугах\r\n\r\nЕсли жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.\r\nВ ближайшие месяцы специалисты уже не ждут роста цен на съемное жилье. Но советуют: если вы уже нашли выгодный вариант, заключайте договор на длительный срок. Это обезопасит вас от лишних затрат.\r\nРаньше Українські Новини писали, в каких районах Киева искать жилье дешевле. Тем временем копить на квартиру лучше в гривнах.