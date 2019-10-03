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03 жовтня 2019, четвер, 12:12 16
Економіка 2019-10-03T13:30:03+03:00
Українські Новини
Україна може прийняти рекордний обсяг дизпалива у жовтні

Україна може прийняти рекордний обсяг дизпалива у жовтні

Заправка.
Заправка.

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що в жовтні Україна може прийняти у морські торговельні порти рекордний обсяг дизельного палива - 150 тис. тонн після того, як дизпаливо на українських заправках у вересні подешевшало.

Про це написав директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Після напруженої першої половини вересня, коли через дефіцит ціна на дизпаливо зросла більш ніж на 11%, до кінця місяця баланс ринку було сформовано. При цьому навіть із деяким профіцитом. Він стане в нагоді в жовтні, коли через зупинку на ремонт Мозирського НПЗ очікується зниження поставок із Білорусі", - написав він.

Також Куюн повідомив, що в жовтні є потенціал прийняти в морські порти рекордний обсяг дизпалива - 150 тис. тонн (зараз рекорд становить 130 тис. тонн, зафіксований восени 2015 року).

При цьому він зазначає, що ціна на дизпаливо знижуватися не буде.

"Розрахунки показують, що оптова маржа у вересні була вища за середньорічну вдвічі. Це говорить насамперед про те, що ринок насичений недостатньо. Крім того, питома вага більш дорогих морських партій в обсязі ринку зростає і до них підтягується ціна імпорту з Півночі, з Росії та Білорусі", - підкреслив Куюн.

Крім того, він додав, що оптові ціни на дизпаливо зросли, але це закономірний підсумок будь-якої програми переходу на альтернативні джерела постачання.

Раніше Українські Новини писали про прогноз вартості пального на жовтень. Також ЗМІ писали, що російське дизпаливо не буде поставлятися у жовтні нефтепродуктопроводом.

Більше новин про: дизпаливо Дизельне паливо Консалтингова група А-95 Сергій Куюн

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