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24 сентября 2019, вторник, 17:15 31
Экономика 2019-09-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
Российское дизтопливо не будет поставляться в октябре по нефтепродуктопроводу, - СМИ

Российское дизтопливо не будет поставляться в октябре по нефтепродуктопроводу, - СМИ

Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz
Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz

В октябре 2019 года поставки российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс" осуществляться не будут, сообщает enkorr со ссылкой на источник.

"В октябре поставок (по нефтепродуктопроводу, - ред. ) не будет. Когда они могут возобновиться, неизвестно", – сообщил собеседник издания.

Ранее в своей статье "Сухой" октябрь" директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что в сентябре украинские компании активно изучали вопрос наращивания поставок из России на октябрь.

"Внутренние цены уже с лихвой позволяют импортировать (ДТ по трубопроводу, - ред.), даже с учетом пошлины. Но если в августе покупать из трубы не хотел рынок, то теперь не может (или не хочет) продавать поставщик. Дешевые объемы, которые до августа качали в Новоград-Волынский, ушли на другие экспортные направления", — говорится в статье.

Автор отмечал, что основным камнем преткновения этих переговоров стало желание покупателей разместить заказы только на октябрь, когда ожидается нехватка продукта, тогда как поставщик заинтересован в долгосрочных контрактах. Однако рынок понимает, что после выхода белорусских НПЗ с ремонтов в ноябре "трубопроводный" ресурс вновь станет неконкурентоспособным.

"Мгновенно разрубить проблему могла бы отмена пошлин, что гарантировало бы доходность контрактов и оперативное начало поставок на "сухой" рынок. Получатели "трубопроводного" дизтоплива уже обратились к премьеру Гончаруку. Каким будет ответ и будет ли, пока неизвестно. Полностью очевидно, что эта тема находится не в экономической, а в политической плоскости: нефтепродуктопровод четко ассоциируется с Виктором Медведчуком, на которого у новой властной команды острая аллергия", — говорится в статье.

По оценкам эксперта, чтобы обеспечить октябрьскую потребность в ДТ, которая ожидается на уровне как минимум 630 тыс. т, из России необходимо поставить 165 тыс. т или 26% всего баланса рынка. При этом автор взял в расчет морские поставки в октябре в размере 150 тыс. т — рекордный объем как минимум за последние пять лет. Из недостающих 165 тыс. т 85 тыс. т может быть поставлено в октябре через Гомель, хотя пока терминал не может выйти на такую мощность.

Из оставшихся 75 тыс. т около 30 тыс. т сможет перекрыть "Укртатнафта", которая заявила о наращивании переработки нефти. Таким образом, рынку предстоит изыскать еще около 45 тыс. т, которые наиболее вероятно поступят по морю.

Как сообщал enkorr, напряженность на рынке дизельного топлива в сентябре возникла из-за сохраняющейся приостановке прокачек по нефтепродуктопроводу, неготовности "Укрзализныци" и Энергетической таможни к обработке возросшего импорта по железной дороге, а также по причине блокирования Энергетической таможней крупной партии дизтоплива из Греции в порту "Южный".

Как сообщали Українські Новини, цены на дизель взлетят - остановился уже второй порт по приему топлива. Тем временем "Нефтегаз" начал импортировать нефтепродукты из Беларуси для продажи в Украине.

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