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03 жовтня 2019, четвер, 11:10 24
Суспільство 2019-10-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
На Майдані протестуючі проти "формули Штайнмаєра" встановили намет

На Майдані протестуючі проти "формули Штайнмаєра" встановили намет

Активісти встановили агітаційний намет на Майдані Незалежності на знак протесту проти узгодження владою "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

В наметі знаходиться один активіст, ще один біля неї.

Намет встановили вчора ввечері.

Встановили намет активісти називають себе патріотами і, за їх словами, виступають проти капітуляції України у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".

За їх словами, в неділю, 6 жовтня, на Майдані Незалежності планується багатолюдна акція протесту.

А незгідний з "формулою Штайнмайера" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.

Раніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмаєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.

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