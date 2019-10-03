На Майдані протестуючі проти "формули Штайнмаєра" встановили намет

Активісти встановили агітаційний намет на Майдані Незалежності на знак протесту проти узгодження владою "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

В наметі знаходиться один активіст, ще один біля неї.

Намет встановили вчора ввечері.

Встановили намет активісти називають себе патріотами і, за їх словами, виступають проти капітуляції України у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".

За їх словами, в неділю, 6 жовтня, на Майдані Незалежності планується багатолюдна акція протесту.

А незгідний з "формулою Штайнмайера" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.

Раніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмаєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.