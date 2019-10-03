На Майдані протестуючі проти "формули Штайнмаєра" встановили намет

Активісти встановили агітаційний намет на Майдані Незалежності на знак протесту проти узгодження владою "формули Штайнмаєра".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВ наметі знаходиться один активіст, ще один біля неї.\r\nНамет встановили вчора ввечері.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВстановили намет активісти називають себе патріотами і, за їх словами, виступають проти капітуляції України у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".\r\nЗа їх словами, в неділю, 6 жовтня, на Майдані Незалежності планується багатолюдна акція протесту.\r\nА незгідний з "формулою Штайнмайера" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмаєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.