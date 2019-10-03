На Банковій протестують проти рейдерства, наметів проти "формули Штайнмайера" немає

На Банковій протестують проти рейдерства

На Банковій протестують проти рейдерства

Кілька працівників аграрного підприємства встановили 3 намети біля Офісу Президента і протестують проти рейдерсокого захоплення компанії.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Біля наметів розміщені плакати з проханнями про допомогу в боротьбі з рейдерським захопленням підприємства.

"Нас атакує рейдер. Допоможіть", - говорить один з плакатів.

Протестувальники переконані, що через рейдерське захоплення підприємства гине урожай.

Один з протестувальників повідомив Українським Новинам, що акція з наметами триває вже третій тиждень, але ніхто з Офісу на неї так і не відреагував.

По сусідству з акцією аграріїв намет встановив житель Західної України.

За його словами, він здійснює одиночний протест для залучення уваги до його проблеми з землею.

Підтримує його акцію своєю присутністю дружина.

Протестувальники запевнили, що вони не заважають учасникам акції, які час від часу пікетують Офіс, виступаючи проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня по Україні почалися протести проти "формули Штайнмайера".



У Києві близько 2 тисячі осіб протестували на Банкововй проти "формули Штайнмайера", більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані.