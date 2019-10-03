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03 жовтня 2019, четвер, 11:10 22
Суспільство 2019-10-03T12:00:02+03:00
Українські Новини
На Банковій протестують проти рейдерства, наметів проти "формули Штайнмайера" немає

На Банковій протестують проти рейдерства, наметів проти "формули Штайнмайера" немає

На Банковій протестують проти рейдерства
На Банковій протестують проти рейдерства

Кілька працівників аграрного підприємства встановили 3 намети біля Офісу Президента і протестують проти рейдерсокого захоплення компанії.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Біля наметів розміщені плакати з проханнями про допомогу в боротьбі з рейдерським захопленням підприємства.

"Нас атакує рейдер. Допоможіть", - говорить один з плакатів.

Протестувальники переконані, що через рейдерське захоплення підприємства гине урожай.

Один з протестувальників повідомив Українським Новинам, що акція з наметами триває вже третій тиждень, але ніхто з Офісу на неї так і не відреагував.

По сусідству з акцією аграріїв намет встановив житель Західної України.

За його словами, він здійснює одиночний протест для залучення уваги до його проблеми з землею.

Підтримує його акцію своєю присутністю дружина.

Протестувальники запевнили, що вони не заважають учасникам акції, які час від часу пікетують Офіс, виступаючи проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня по Україні почалися протести проти "формули Штайнмайера".


У Києві близько 2 тисячі осіб протестували на Банкововй проти "формули Штайнмайера", більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані.

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