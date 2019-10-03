На Банковій протестують проти рейдерства, наметів проти "формули Штайнмайера" немає

Кілька працівників аграрного підприємства встановили 3 намети біля Офісу Президента і протестують проти рейдерсокого захоплення компанії.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nБіля наметів розміщені плакати з проханнями про допомогу в боротьбі з рейдерським захопленням підприємства.\r\n"Нас атакує рейдер. Допоможіть", - говорить один з плакатів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротестувальники переконані, що через рейдерське захоплення підприємства гине урожай.\r\nОдин з протестувальників повідомив Українським Новинам, що акція з наметами триває вже третій тиждень, але ніхто з Офісу на неї так і не відреагував.\r\nПо сусідству з акцією аграріїв намет встановив житель Західної України.\r\nЗа його словами, він здійснює одиночний протест для залучення уваги до його проблеми з землею.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПідтримує його акцію своєю присутністю дружина.\r\nПротестувальники запевнили, що вони не заважають учасникам акції, які час від часу пікетують Офіс, виступаючи проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 жовтня по Україні почалися протести проти "формули Штайнмайера". У Києві близько 2 тисячі осіб протестували на Банкововй проти "формули Штайнмайера", більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані.