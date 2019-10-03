У США анонсували заборону топ-чиновникам вести бізнес в Україні

У США республіканець, сенатор Джон Кеннеді анонсував законопроект, що забороняє топ-чиновникам і найближчим родичам американських законодавців вести прибутковий бізнес в Україні. Про це повідомляє видання The Hill.

За словами сенатора, підготовлений ним законопроект позбавить членів сімей конгресменів, сенаторів, міністрів, віце-президента і президента можливості "працювати консультантами, співробітниками, незалежними підрядниками або членами ради директора в українських компаніях, володіти більш ніж 5% акцій будь-яких підприємств, що ведуть бізнес в Україні, чи з Україною".

В заяві Кеннеді йдеться, що уряд України "історично корумпований", і "старші члени нашого уряду не повинні бути частиною цієї поведінки". "Мій законопроект усуне будь-які прояви недоречності або потенційного конфлікту інтересів для будь-якого найближчого члена сім'ї високопоставленого чиновника Сполучених Штатів. Найкращий спосіб протистояти спокусі - це правильне виховання, сильний набір цінностей і жорсткі закон", - додав Кеннеді. Він планує подати законопроект, як тільки Конгрес повернеться з двотижневої перерви 14 жовтня.

Крім того, Байден шантажував Порошенко звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.

Екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.