Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити

В Україні знову дорожчає оренда житла. В цілому оренда столичних "квадратів" бюджетного сегменту з минулої осені зросла на 15. Однокімнатну квартиру на околиці Києва вже здають не дешевше, ніж за 6 тис. гривень на місяць, і це без урахування оплати комуналки. Близькість до метро додає до вартості мінімум тисячу гривень, повідомляє "Сьогодні".\r\n"6-8 тис. гривень – це однокімнатна бюджетна квартира. Це квартири з радянським ремонтом, але чисті і досить доглянуті. Близько до метро, навіть маленькі квартири – гостинки, хрущовки – коштуватимуть від 7 тис. гривень", – розповідає директор агенції нерухомості Андрій Романов.\r\nПодорожчання оренди експерти пояснюють стабільним попитом, зростанням доходів, а, головне, – витратами українців.\r\n"Комуналка" росте. І орендодавці за свою комуналку у себе теж платять, у них є свої статті витрат. Вони дивляться, що вартість оренди, яка покривала їхні витрати, вже їх не покриває, і думають – чому б і не підняти ціни", – говорить Володимир Романов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНайпопулярніші способи економії:\r\n\r\n Зняти квартиру в період низького попиту\r\n\r\nЦе кінець зими або весна. При цьому ціну обов'язково потрібно зафіксувати в договорі мінімум на рік, щоб власник житла не підняв її з початком сезону ділової активності.\r\n\r\n Оренда житла за межами міста\r\n\r\nЗняти квартиру в містах-супутниках можна приблизно на 20% дешевше. Однак, слід врахувати, що половину заощадженої суми доведеться віддати за проїзд.\r\n\r\n Кооперація\r\n\r\nТрикімнатні квартири коштують майже так само, як двокімнатні. Тому, якщо орендувати таку спільно з іншими наймачами, вийде помітно дешевше. І ще один варіант кооперації – оренда частини приватного будинку. Щоб не було сюрпризів, тут треба звернути увагу на вартість і якість опалення, а також на зручності.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Економія на комунальні послуги\r\n\r\nЯкщо житло оснащене бойлером, двотарифними лічильниками електроенергії та регуляторами опалення, можна щомісяця економити мінімум тисячу гривень.\r\nВ найближчі місяці фахівці вже не чекають зростання цін на орендоване житло. Але радять: якщо ви вже знайшли вигідний варіант, укладайте договір на тривалий термін. Це вбезпечить вас від зайвих витрат.\r\nРаніше Українські Новини писали, в яких районах Києва шукати житло дешевше. Тим часом копити на квартиру краще в гривнях.