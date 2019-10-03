підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 жовтня 2019, четвер, 09:49 6
Економіка 2019-10-03T09:55:54+03:00
Українські Новини
Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити

Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити

Житло.
Житло.

В Україні знову дорожчає оренда житла. В цілому оренда столичних "квадратів" бюджетного сегменту з минулої осені зросла на 15. Однокімнатну квартиру на околиці Києва вже здають не дешевше, ніж за 6 тис. гривень на місяць, і це без урахування оплати комуналки. Близькість до метро додає до вартості мінімум тисячу гривень, повідомляє "Сьогодні".

"6-8 тис. гривень – це однокімнатна бюджетна квартира. Це квартири з радянським ремонтом, але чисті і досить доглянуті. Близько до метро, навіть маленькі квартири – гостинки, хрущовки – коштуватимуть від 7 тис. гривень", – розповідає директор агенції нерухомості Андрій Романов.

Подорожчання оренди експерти пояснюють стабільним попитом, зростанням доходів, а, головне, – витратами українців.

"Комуналка" росте. І орендодавці за свою комуналку у себе теж платять, у них є свої статті витрат. Вони дивляться, що вартість оренди, яка покривала їхні витрати, вже їх не покриває, і думають – чому б і не підняти ціни", – говорить Володимир Романов.

Найпопулярніші способи економії:

  1. Зняти квартиру в період низького попиту

Це кінець зими або весна. При цьому ціну обов'язково потрібно зафіксувати в договорі мінімум на рік, щоб власник житла не підняв її з початком сезону ділової активності.

  1. Оренда житла за межами міста

Зняти квартиру в містах-супутниках можна приблизно на 20% дешевше. Однак, слід врахувати, що половину заощадженої суми доведеться віддати за проїзд.

  1. Кооперація

Трикімнатні квартири коштують майже так само, як двокімнатні. Тому, якщо орендувати таку спільно з іншими наймачами, вийде помітно дешевше. І ще один варіант кооперації – оренда частини приватного будинку. Щоб не було сюрпризів, тут треба звернути увагу на вартість і якість опалення, а також на зручності.

  1. Економія на комунальні послуги

Якщо житло оснащене бойлером, двотарифними лічильниками електроенергії та регуляторами опалення, можна щомісяця економити мінімум тисячу гривень.

В найближчі місяці фахівці вже не чекають зростання цін на орендоване житло. Але радять: якщо ви вже знайшли вигідний варіант, укладайте договір на тривалий термін. Це вбезпечить вас від зайвих витрат.

Раніше Українські Новини писали, в яких районах Києва шукати житло дешевше. Тим часом копити на квартиру краще в гривнях.

Більше новин про: Ціни на квартири Оренда квартир Оренда квартир в Києві оренда житла

Архів
Новини
У Великобританії підписання "формули Штайнмайєра" назвали "обнадійливим кроком" 10:26
У США анонсували заборону топ-чиновникам вести бізнес в Україні 10:02
Імпорт електроенергії з Росії - це повна політична капітуляція перед агресором, - Кошулинський 10:02
Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити 09:49
Сьогодні Рада розгляне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у другому читанні 09:39
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Прем'єр-міністр не підтримує скасування стимулюючої ренти для видобутку газу 13:20
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok