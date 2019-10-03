Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити

В Україні знову дорожчає оренда житла. В цілому оренда столичних "квадратів" бюджетного сегменту з минулої осені зросла на 15. Однокімнатну квартиру на околиці Києва вже здають не дешевше, ніж за 6 тис. гривень на місяць, і це без урахування оплати комуналки. Близькість до метро додає до вартості мінімум тисячу гривень, повідомляє "Сьогодні".

"6-8 тис. гривень – це однокімнатна бюджетна квартира. Це квартири з радянським ремонтом, але чисті і досить доглянуті. Близько до метро, навіть маленькі квартири – гостинки, хрущовки – коштуватимуть від 7 тис. гривень", – розповідає директор агенції нерухомості Андрій Романов.

Подорожчання оренди експерти пояснюють стабільним попитом, зростанням доходів, а, головне, – витратами українців.

"Комуналка" росте. І орендодавці за свою комуналку у себе теж платять, у них є свої статті витрат. Вони дивляться, що вартість оренди, яка покривала їхні витрати, вже їх не покриває, і думають – чому б і не підняти ціни", – говорить Володимир Романов.

Найпопулярніші способи економії:

Зняти квартиру в період низького попиту

Це кінець зими або весна. При цьому ціну обов'язково потрібно зафіксувати в договорі мінімум на рік, щоб власник житла не підняв її з початком сезону ділової активності.

Оренда житла за межами міста

Зняти квартиру в містах-супутниках можна приблизно на 20% дешевше. Однак, слід врахувати, що половину заощадженої суми доведеться віддати за проїзд.

Кооперація

Трикімнатні квартири коштують майже так само, як двокімнатні. Тому, якщо орендувати таку спільно з іншими наймачами, вийде помітно дешевше. І ще один варіант кооперації – оренда частини приватного будинку. Щоб не було сюрпризів, тут треба звернути увагу на вартість і якість опалення, а також на зручності.

Економія на комунальні послуги

Якщо житло оснащене бойлером, двотарифними лічильниками електроенергії та регуляторами опалення, можна щомісяця економити мінімум тисячу гривень.

В найближчі місяці фахівці вже не чекають зростання цін на орендоване житло. Але радять: якщо ви вже знайшли вигідний варіант, укладайте договір на тривалий термін. Це вбезпечить вас від зайвих витрат.

Раніше Українські Новини писали, в яких районах Києва шукати житло дешевше. Тим часом копити на квартиру краще в гривнях.