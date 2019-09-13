Крыша над головой влетит в копеечку: сезонное подорожание аренды квартир в Украине

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют повышение стоимости аренды жилья. Основная причина такого взлета цен – наплыв студентов в крупные города, сообщают "Сегодня".

"Там у нас есть кухня, ванная, туалет. Здесь моя комната, одна комната закрыта, и одна комната, где живет мой брат", – рассказывает Альбина Дмитрова - львовская студентка, которая арендует квартиру в спальном районе города.

Альбина показывает временное жилье: советская мебель, старенький паркет и ковер на стене. Искала подешевле, но и чтобы место было удобным.

"Очень классно, что здесь есть три маркета, один маленький и два больших, конечная остановка трамвая. За месяц мы платим 5300 грн плюс коммунальные", – говорит Дмитрова.

Еще одна студентка – Ольга Вирук – уже год снимает квартиру в Киеве. На днях хозяин предупредил, что будет повышать плату за жилье.

"У меня двухкомнатная квартира, возле метро. Она стоила 8500 грн, когда мы ее сняли. Но через год нам позвонил хозяин, вот сейчас, и сказал, что цена будет 10 500 грн в месяц", – говорит Вирук.

Теперь девушка подыскивает более бюджетный вариант. Впрочем, пока сезонный ажиотаж не пройдет, шансы на это малы.

"Пиком был июль-август, когда студенты знали и понимали, где они будут учиться. Сейчас те, кто не снял квартиру в июле-августе и заехал жить в общежитие, увидели условия, и сентябрь месяц будет пиковым, когда студенты снова начнут искать жилье", – говорит риелтор Юлия Смирнова.

Но причина не только в студентах. Спрос подкидывают высокооплачиваемые специалисты, которых в больших городах больше всего.

Повышается стоимость аренды и в Харькове.

"Стоимость в абсолютных цифрах на однокомнатную квартиру в хорошем, приятном состоянии повысилась на 1000-1500 грн", – рассказал о ценах на аренду жилья в Харькове вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака.

Жилье на Западной Украине не намного дешевле, чем в центральных регионах страны. Средняя цена аренды – 6-7 тыс. грн за однокомнатную квартиру с ремонтом.

"Я не встречала дешевле квартиры, чем за 4,5-5 тыс. грн", – говорит риелтор Ирина Яремко.

Но владельцы арендуемых квартир уже вскоре могут согласиться на скидку, считают эксперты.

Цены на аренду жилья упадут с началом отопительного сезона – в октябре – начале ноября. Снижения цен стоит ожидать не более чем на 10-15%, говорят риелторы.

Как сообщали Українські Новини, жилье в Киеве подорожало, а квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%. Также копить на квартиру лучше в гривнах, так как жилье в валюте подорожало.