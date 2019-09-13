Крыша над головой влетит в копеечку: сезонное подорожание аренды квартир в Украине

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют повышение стоимости аренды жилья. Основная причина такого взлета цен – наплыв студентов в крупные города, сообщают "Сегодня". \r\n"Там у нас есть кухня, ванная, туалет. Здесь моя комната, одна комната закрыта, и одна комната, где живет мой брат", – рассказывает Альбина Дмитрова - львовская студентка, которая арендует квартиру в спальном районе города. \r\nАльбина показывает временное жилье: советская мебель, старенький паркет и ковер на стене. Искала подешевле, но и чтобы место было удобным.\r\n"Очень классно, что здесь есть три маркета, один маленький и два больших, конечная остановка трамвая. За месяц мы платим 5300 грн плюс коммунальные", – говорит Дмитрова.\r\nЕще одна студентка – Ольга Вирук – уже год снимает квартиру в Киеве. На днях хозяин предупредил, что будет повышать плату за жилье.\r\n"У меня двухкомнатная квартира, возле метро. Она стоила 8500 грн, когда мы ее сняли. Но через год нам позвонил хозяин, вот сейчас, и сказал, что цена будет 10 500 грн в месяц", – говорит Вирук.\r\nТеперь девушка подыскивает более бюджетный вариант. Впрочем, пока сезонный ажиотаж не пройдет, шансы на это малы.\r\n"Пиком был июль-август, когда студенты знали и понимали, где они будут учиться. Сейчас те, кто не снял квартиру в июле-августе и заехал жить в общежитие, увидели условия, и сентябрь месяц будет пиковым, когда студенты снова начнут искать жилье", – говорит риелтор Юлия Смирнова.\r\nНо причина не только в студентах. Спрос подкидывают высокооплачиваемые специалисты, которых в больших городах больше всего.\r\nПовышается стоимость аренды и в Харькове.\r\n"Стоимость в абсолютных цифрах на однокомнатную квартиру в хорошем, приятном состоянии повысилась на 1000-1500 грн", – рассказал о ценах на аренду жилья в Харькове вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака.\r\nЖилье на Западной Украине не намного дешевле, чем в центральных регионах страны. Средняя цена аренды – 6-7 тыс. грн за однокомнатную квартиру с ремонтом.\r\n"Я не встречала дешевле квартиры, чем за 4,5-5 тыс. грн", – говорит риелтор Ирина Яремко.\r\nНо владельцы арендуемых квартир уже вскоре могут согласиться на скидку, считают эксперты.\r\nЦены на аренду жилья упадут с началом отопительного сезона – в октябре – начале ноября. Снижения цен стоит ожидать не более чем на 10-15%, говорят риелторы.\r\nКак сообщали Українські Новини, жилье в Киеве подорожало, а квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%. Также копить на квартиру лучше в гривнах, так как жилье в валюте подорожало.