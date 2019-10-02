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02 жовтня 2019, середа, 20:22 17
Суспільство 2019-10-02T20:23:59+03:00
Українські Новини
В американському шоу посміялися над зустріччю Круза з Зеленським

В американському шоу посміялися над зустріччю Круза з Зеленським

Зеленський і Круз. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Круз. Фото: Офіс Президента

В американської сатиричної телевізійній програмі "The Daily Show" посміялися над візитом актора Тома Круза в Україну. Про це повідомляє "Страна".

Ведучий шоу Тревор Ной почав програму зі згадки топової теми всіх світових ЗМІ - скандалу навколо телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

"Український скандал президента Трампа... Як короста, підхоплена в джакузі, він все більше розповзається. Він привертає пильну увагу до України, тому що ми хочемо знати, хто туди їздить і про що вони там говорять", - сказав ведучий.

За його словами, саме тому приїзд в Україну голлівудського актора Тома Круза і зустріч актора з Зеленським варті обговорення. Потім Ной припустив, що раз Круз приїхав в Україну, значить, Трамп прислав його туди в якості кращого американського шпигуна - нехай і кіношного. Ведучий пожартував, що глава Білого дому доручив зірці дістати компромат на Джо Байдена.




Як повідомляли Українські Новини, Тома Круза помітили в київському метрополітені.

Як виявилося, актора Тома Круза запросив Зеленський, щоб обговорити зйомки іноземцями фільмів в Україні.

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