Пролетіла майже 7 кілометрів і потрапила точно в ціль: США провели пуск балістичної ракети

Про це повідомила прес-служба Командування глобального удару ВПС США.

Запуск балістичної ракети. Фото: afgsc.af.mil

Навчальна головна частина ракети подолала відстань близько 6,75 тис. км і вразила ціль в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в Тихому океані.

"Ці запуски не є відповідною реакцією на якісь події в світі або кризові ситуації в регіонах", – запевнило командування.

Прес-служба повідомляє, що щорічно здійснюється до чотирьох пусків ракет. Фахівці Пентагону, Міненерго і Стратегічного командування ЗС використовують отримані при цьому дані для перевірки готовності наявних ракет.

Згідно з американським експертам, у віданні ВВС 400 Minuteman III, на яких встановлено по одному ядерного заряду потужністю 300 або 335 кілотонн. Вони несуть бойове чергування на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Північна Дакота) та імені Френсіса Уоррена (штат Вайомінг). Ще 50 шахт є в резерві: в них негайно можуть бути розміщені БР, якщо це буде потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, Китай похвалився своєю новітньої балістичної ракетою DF-41 на параді в честь 70-річчя КНР, а в Північній Кореї виявили таємну збройну базу з ракетами.

Нагадаємо, КНДР погрожує відновити ядерну програму, якщо США не скасують санкції.