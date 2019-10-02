Гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 29 коп. в середу знизився на 27 коп. до 24,91 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,82-24,85 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,87-24,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,90-24,93 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,14% з 27,72 UAH/USD до 24,91 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк пов'язує збереження цін, незважаючи на зміцнення гривні, з низькою конкуренцією на окремих ринках. Нацбанк зазначає, що це пояснюється інерційністю у встановленні цін, низькою конкуренцією на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості, впливом інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення заробітних плат, яке тривалий час спостерігається в Україні.

Тим часом курс продажу готівкового долара підвищився на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, купівлі – підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD