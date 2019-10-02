підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 17:52 17
Економіка 2019-10-02T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок

Гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 29 коп. в середу знизився на 27 коп. до 24,91 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,82-24,85 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,87-24,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,90-24,93 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,14% з 27,72 UAH/USD до 24,91 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк пов'язує збереження цін, незважаючи на зміцнення гривні, з низькою конкуренцією на окремих ринках. Нацбанк зазначає, що це пояснюється інерційністю у встановленні цін, низькою конкуренцією на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості, впливом інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення заробітних плат, яке тривалий час спостерігається в Україні.

Тим часом курс продажу готівкового долара підвищився на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, купівлі – підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Архів
Новини
Меркель заявила, що саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі 19:22
Чернігівська влада не може "віддерти" портрети Сталіна і Леніна з водонапорної вежі 19:21
У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату 19:06
Бойко назвав ринок землі "дорогою до рабства" 19:02
Круз і Садовий. Фото: Facebook/Львівська міська рада
Садовий зустрів Тома Круза у Львові та вручив акторові подарунки 18:51
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
Бізнес попереджає владу про катастрофічні наслідки прийняття законопроекту №1210, - ЗМІ 10:28
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Зниження граничних цін на електроенергію - це повернення до адміністративного управління, - Саква 09:09
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok