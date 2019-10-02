Французько-український трилер "Холодна кров" з Жаном Рено покажуть в Україні

Фільм "Холодна кров", сцени якого знімалися в українських Карпатах, а головну роль зіграв Жан Рено, вийде на екрани 17 жовтня. Про це повідомляє Держкіно.

Картина є спільним виробництвом України, Франції та Бельгії. Зйомки фільму, створеного за підтримки Державного агентства України з питань кіно, проходили в Україні (національний парк "Синевир"), США і Канаді.

За сюжетом трилера "Холодна кров", старий серійний вбивця вирішує провести останні роки життя на самоті на красивому березі гірського озера. Але одного разу поруч з його будинком розбивається дівчина на мотосанях і кілер вперше рятує комусь життя.

В ролях фільму, режисером якого є Фредерік Петіжан, знялися Жан Рено, Сара Лінд, Девід Гясі, Ігор Цишкевич, Джо Андерсон. Для Рено ця картина швидше за все стане заключною в кар'єрі.

"Сюжет фільму зачепив мене атмосферою відчуженості. Озеро, ліс навкруги – і знову самотність. Мені подобаються персонажі такого типу. Цей хлопець – найманий вбивця Генрі – такий же одинокий, яким був і Леон. Тож мене привабила насамперед самотність цього персонажа перед своєю долею", - заявив Жан Рено.

Також він поділився своїми враженнями від зйомок в картині. "Я був неймовірно вражений, побувавши в Карпатах: вони надзвичайно красиві! Так, під час зйомок було дуже холодно, але кожного ранку ми спостерігали магічний ліс. Природа Карпат – просто прекрасна! Усі українці, з якими ми спілкувались під час зйомок, дуже тепло до нас ставилися, і я справді почувався щасливим. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти тут ще якісь нові проекти, адже країна та люди надзвичайно відкриті", - сказав актор.