Нацрада просить Окружний адмінсуд Києва анулювати ліцензію NewsOne

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію ТОВ "Новини 24 години" (Київ, логотип NewsOne).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано в повідомленні суду.\r\nВ ньому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати видану NewsOne ліцензію на мовлення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа сьогодні суд вирішує питання про відкриття провадження у цій справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада національної безпеки і оборони продовжує чекати на висновки Служби безпеки України для розгляду питання введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".\r\nРаніше Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne. \r\n8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року. А РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n