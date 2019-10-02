Нацрада просить Окружний адмінсуд Києва анулювати ліцензію NewsOne

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію ТОВ "Новини 24 години" (Київ, логотип NewsOne).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано в повідомленні суду.

В ньому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати видану NewsOne ліцензію на мовлення.

На сьогодні суд вирішує питання про відкриття провадження у цій справі.

Як повідомляли Українські Новини, Рада національної безпеки і оборони продовжує чекати на висновки Служби безпеки України для розгляду питання введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Раніше Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne.

8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року. А РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.