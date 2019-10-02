Право безкоштовного отримання громадянином земельної ділянки збережеться при проведенні земельної реформи, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що передбачена урядом земельна реформа не передбачає змін щодо права безкоштовного отримання у власність громадянином України земельної ділянки.

Про це він повідомив в ході брифінгу в середу, передають Українські Новини.



"Ця процедура зараз ніяк не змінена: якою вона була, в такому вигляді й існує... В тій земельній реформі, яка зараз розпочалася, цю ситуацію поки ніяк не міняємо", - зазначив Гончарук.



При цьому він уточнив, що в профільному комітеті Верховної Ради ведеться обговорення того, як може бути модифікована процедура отримання такої земельної ділянки.



На даний момент Земельний кодекс передбачає, що громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.



2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.



Тим часом запуск ринку землі призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому по країні з 1700 грн в 2018 році до 4000 грн в 2024-м.