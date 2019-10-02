підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 15:16 15
Суспільство 2019-10-02T15:18:46+03:00
Українські Новини
Право безкоштовного отримання громадянином земельної ділянки збережеться при проведенні земельної реформи, - Г

Право безкоштовного отримання громадянином земельної ділянки збережеться при проведенні земельної реформи, - Гончарук

Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що передбачена урядом земельна реформа не передбачає змін щодо права безкоштовного отримання у власність громадянином України земельної ділянки.

Про це він повідомив в ході брифінгу в середу, передають Українські Новини.

"Ця процедура зараз ніяк не змінена: якою вона була, в такому вигляді й існує... В тій земельній реформі, яка зараз розпочалася, цю ситуацію поки ніяк не міняємо", - зазначив Гончарук.

При цьому він уточнив, що в профільному комітеті Верховної Ради ведеться обговорення того, як може бути модифікована процедура отримання такої земельної ділянки.

На даний момент Земельний кодекс передбачає, що громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.

2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

Тим часом запуск ринку землі призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому по країні з 1700 грн в 2018 році до 4000 грн в 2024-м.

Більше новин про: Земельная реформа Кабмін Ринок землі Олексій Гончарук

Архів
Новини
Багато важливих для держави речей ми вимірювати не вміємо, - Гончарук 15:43
Зеленський і Лукашенко зустрінуться в п'ятницю в Житомирі 15:38
Яценюк відхрестився від посади віце-прем'єра в новому уряді Зеленського 15:33
Бойко назвав "формулу Штайнмайера" єдиним шляхом до миру 15:30
Імпорт газу з Польщі впав у десять разів, - "Укртрансгаз" 15:23
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг, – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok