Аренда земли вдвое вырастет в цене, - Кабмин

Запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м, говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции. Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года", - говорится в документе.

Кабмин планирует провести дерегуляцию по вопросам землеустройства, выровнять налоги на землю, ввести предохранители против земельного рейдерства и 100% сведений о земельных участках внести в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена завершить инвентаризацию земель до 1 августа 2020 года. До конца текущего года должна завершиться инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Также, Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику.

Ранее Кабмин предложил Раде запустить рынок земли, а команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.