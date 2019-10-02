Порошенко заявив, що на нього ніхто не тиснув і не може тиснути

Колишній Президент, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що на нього ніхто не тиснув.

"На мене неможливо тиснути і на мою Адміністрацію. Цього ніколи не відбувалося. Він (Байден) ніколи не згадував конкретних речей про прокурора Шокіна. Ми говорили тільки про реформування Генеральної прокуратури, про те, щоб зробити її незалежною, зробити її прозорою", - сказав журналістам експрезидент, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передають Українські Новини.

Порошенко заперечує тиск із боку президента США Трампа з метою розслідувати справу проти сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера.

У січні 2018 року на пресконференції в Сполучених Штатах Америки ексвіцепрезидент США Джо Байден заявляв, що вимагав від президента України звільнити колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я подивився на них і сказав:" Я йду через шість годин. Якщо прокурора не звільнять, ви не отримаєте грошей... Його звільнили", - заявляв американський політик.

Як повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.

Також стало відомо, що Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Крім того, Байден шантажував Порошенко звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.