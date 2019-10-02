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02 жовтня 2019, середа, 14:31 27
Суспільство 2019-10-02T14:40:42+03:00
Українські Новини
Більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили, - соцопитування

Більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили, - соцопитування

34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за припинення бойових дій і замороження конфлікту на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів попросили відповісти, який варіант вирішення конфлікту на Донбасі вони підтримують.

Більшість (34%) підтримала ініціативу про припинення бойових дій, оголошення територій тимчасово окупованими і замороження конфлікту.

Ще 23% виступають за надання цим територіям статусу автономої у складі України.

Також 23% респондентів виступають за продовження бойових дій до повного відновлення контролю української влади над всією територією Донбасу.

Крім того, 6% українців, опитаних "Ретингом", за відділення зазначених територій від України.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Було опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Дослідження проводилося з 21 по 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 1 жовтня, в Мінську ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра".

Після чого Леонід Кучма опублікував лист Мартіну Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайєра", яке підписав вчора від імені України.

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