Більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили, - соцопитування

34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за припинення бойових дій і замороження конфлікту на Донбасі.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nРеспондентів попросили відповісти, який варіант вирішення конфлікту на Донбасі вони підтримують.\r\nБільшість (34%) підтримала ініціативу про припинення бойових дій, оголошення територій тимчасово окупованими і замороження конфлікту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЩе 23% виступають за надання цим територіям статусу автономої у складі України.\r\nТакож 23% респондентів виступають за продовження бойових дій до повного відновлення контролю української влади над всією територією Донбасу.\r\nКрім того, 6% українців, опитаних "Ретингом", за відділення зазначених територій від України.\r\nОпитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Було опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДослідження проводилося з 21 по 25 вересня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок, 1 жовтня, в Мінську ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра".\r\nПісля чого Леонід Кучма опублікував лист Мартіну Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайєра", яке підписав вчора від імені України.