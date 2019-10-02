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02 жовтня 2019, середа, 10:44 12
Кабмін 2019-10-02T10:58:35+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть ліквідувати тисячу держпідприємств

В Україні хочуть ліквідувати тисячу держпідприємств

Кабінет Міністрів розраховує на ліквідацію 1 тис. неефективних держпідприємств до 2025 року.

Про це йдеться у програмі діяльності уряду на 5 років, передають Українські Новини.

Згідно з програмою, Кабмін має намір сприяти розвитку приватного сектора, який більш потужний і ефективний, ніж державний.

Для цього уряд має намір провести приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб'єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця і ліквідують корупцію.

Це дозволить міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю.

Більш ніж тисячу неефективних підприємств будуть ліквідовані - держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств.

Також уряд має намір реформувати систему управління державними підприємствами за сучасним міжнародним стандартам.

На стратегічних підприємствах будуть створені спостережні ради, які забезпечать ефективне і прозоре корпоративне управління.

Кожне підприємство буде мати зрозумілу мету перебування у державній власності, передбачену в політиці власності.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести контрактну форму державної служби і ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.

Тим часом Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".

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