В Україні хочуть ліквідувати тисячу держпідприємств

Кабінет Міністрів розраховує на ліквідацію 1 тис. неефективних держпідприємств до 2025 року.\r\nПро це йдеться у програмі діяльності уряду на 5 років, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з програмою, Кабмін має намір сприяти розвитку приватного сектора, який більш потужний і ефективний, ніж державний.\r\nДля цього уряд має намір провести приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб'єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця і ліквідують корупцію.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЦе дозволить міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю.\r\nБільш ніж тисячу неефективних підприємств будуть ліквідовані - держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств.\r\nТакож уряд має намір реформувати систему управління державними підприємствами за сучасним міжнародним стандартам.\r\nНа стратегічних підприємствах будуть створені спостережні ради, які забезпечать ефективне і прозоре корпоративне управління.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКожне підприємство буде мати зрозумілу мету перебування у державній власності, передбачену в політиці власності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести контрактну форму державної служби і ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.\r\nТим часом Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".